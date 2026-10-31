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Cerca de 1000 identificados en el centro de Barcelona por la convocatoria de Blocus

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Cerca de 1000 identificados en el centro de Barcelona por la convocatoria de Blocus
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1.000 pertsona inguru identifikatu dituzte Bartzelonan, istiluak ekiditeko kontroletan

EITB

Última actualización

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han identificado a al menos 1000 personas en Barcelona por la convocatoria de Blocus. Un amplio dispositivo policial ha blindado el centro de la ciudad, con controles en el transporte público.

Barcelona Cataluña Manifestaciones Sociedad

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