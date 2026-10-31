Nuevas manifestaciones este sábado en Iparralde y Francia, por tercer fin de semana consecutivo

Por tercer fin de semana consecutivo, hay convocadas manifestaciones, que se prevén masivas, contra la pérdida del poder adquisitivo y a favor de los servicios públicos de calidad en todo el estado francés. Convocadas por los 'chalecos amarillos' en Francia y por la intersindical en Iparralde, las marchas volverán a poner en jaque al macronismo. El gobierno galo ha dispuesto un operativo policial excepcional de 70 000 agentes en todo el territorio para evitar disturbios. En este contexto, el Consejo de Estado ha prohibido finalmente la marcha convocada en el centro de París argumentando que se trata de una movilización de "alto riesgo".

Esta ola de protestas coincide con los malos datos de la economía francesa, que en el tercer trimestre cedió un 0,1 % y deja al país al borde de la recesión.

En cuanto a las manifestaciones, la de Baiona (14:00 horas) ha recibido finalmente la autorización de la Prefectura de los Pirineos Atlánticos. Sin embargo, la intersindical formada por CGT, FSU, SUD y LAB acusó a la entidad de entrar en un "juego peligroso" ya que prohibió la marcha del pasado sábado y se registraron incidentes. En la rueda de prensa, los sindicatos denunciaron la "actuación desproporcionada" de la Policía y anunciaron que un joven herido va a presentar denuncia por el trato recibido. "No hice nada ilegal, me tiraron al suelo, me agitaron y arrastraron, de ahí que tenga los ligamentos de la clavícula rotos y los cuatro puntos de sutura que tengo en la cabeza por un porrazo", ha contado.

La marcha discurrirá bajo estrictas medidas de seguridad, y al igual que el pasado sábado, la Policía francesa ha establecido controles en la frontera de Irun —en la AP-8, en Biriatu y en los puentes de Behobia, Avenida y Santiago—. En este sentido, el Ayuntamiento de Irun se ha dirigido al Gobierno Vasco para que inste al ejecutivo galo a suspender dichos controles, ya que el fin de semana pasado se registraron largas colas en sentido Baiona. Este sábado, de momento, no se han formado retenciones.

En el estado francés, hay un centenar de manifestaciones convocadas. Sin embargo, el Consejo de Estado, la más alta institución administrativa de Francia, ha prohibido finalmente la manifestación que los sindicatos planeaban este sábado en el centro París, alegando "riesgos de alteración grave del orden público". Tras el veto al recorrido, el sindicato estudiantil FAGE y los 'chalecos amarillos' se encuentran reunidos para decidir cómo actuar y han denunciado "un nuevo obstáculo al derecho a manifestarse".

Además de esta prohibición, desde este viernes está en vigor el toque de queda en la Plaza de la República y en el entorno de Les Halles. Desde las 21:00 horas, los menores tiene prohibido circular solos por varios barrios de la capital.

El dispositivo policial de este sábado tiene un carácter "excepcional" debido al nivel alto de riesgo de disturbios públicos al coincidir la jornada de protestas con las celebraciones previstas por la festividad de Halloween.

Francia, a borde de la recesión

En este contexto de protestas por la situación económica, el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee) francés comunicó que la economía francesa experimentó una contracción del 0,1% entre julio y septiembre y que el PIB galo se estancó. Estos datos dejan al estado al borde de la recesión.





