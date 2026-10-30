Pasa a disposición judicial el entrenador del Romo FC detenido por delitos contra la libertad sexual de menores

El hombre de 30 años detenido este pasado jueves en Getxo (Bizkaia), uno de los entrenadores del Romo Fútbol Club que está acusado de un delito contra la libertad sexual de menores, tras haberse interpuesto ya al menos siete denuncias, ha pasado a disposición judicial sobre las 13:00 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante la tarde de este pasado miércoles, cuatro denuncias fueron interpuestas ante la Ertzaintza informando de la comisión de presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Inmediatamente, se procedió a la apertura de la correspondiente investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos denunciados. Actualmente, según ha podido saber EITB MEDIA, las denuncias ascienden a siete.

En la mañana de este pasado jueves, los agentes encargados de la investigación procedieron a la detención de un hombre, de 30 años, que carece de antecedentes con la Ertzaintza.

La investigación continúa abierta para determinar si pudiera haber más víctimas.

El colectivo feminista del barrio de Romo, Itzubaltzetako Talde Feminista, ha convocado una concentración para este sábado, 31 de octubre, a las 12:00 horas, frente al polideportivo de Gobela.