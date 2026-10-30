Epailearen esku gelditu da adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delituengatik atxilotutako Romo FC taldeko entrenatzailea
Orain arte zazpi salaketa jarri dira, eta ikerketak zabalik jarraitzen du biktima gehiago dauden argitzeko.
Adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita atzo, osteguna, atxilotutako 30 urteko gizona epailearen esku utzi dute gaur, 13:00ak aldera. Akusatua Romo Futbol Clubeko entrenatzaileetako bat da.
Asteazken arratsaldean jarri zituzten lehenengo lau salaketak, eta Getxoko ertzain-etxeak ikerketa abiatu zuen berehala, salatutako gertakarien ustezko egilea identifikatzen saiatzeko. Atzo, ikerketaz arduratzen diren agenteek aurrekaririk ez duen 30 urteko gizon bat atxilotu zuten. EITB Mediak jakin duenez, dagoeneko zazpi dira jarritako salaketak.
Ikerketak zabalik jarraitzen du, biktima gehiago dauden argitzeko.
Romo auzoko Itzubaltzetako Talde Feministak elkarretaratzea deitu du larunbaterako, urriak 31, 12:00etan, Gobela kiroldegiaren aurrean, gertakariok salatzeko.