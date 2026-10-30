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Gau Beltza: Euskal Herriko gau ilunenaren pertsonaiak eta elementuak
Halloween ospetsu egin baino askoz lehenago, Euskal Herrian Arimen Gaua ospatzen zen. Argiztaturiko kalabazak, trapu zaharrekin egindako mozorroak eta antzinako errituek bizia ematen zioten gaur egun berriro protagonismoa berreskuratu nahian dabilen ohitura bati. Urriaren 31ko gaua iritsi aurretik, ezagutu Gau Beltzaren pertsonaiak, errituak eta elementuak.
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