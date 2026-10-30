BIZKAIA
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Emakume bat etxegabetu dute Arrigorriagan, adingabeko alabarekin batera, bertan bizitzen 21 urte eman ostean

Iragarkia
Actuación de la Ertzaintza en el desahucio de una mujer y su hija en Arrigorriaga (Bizkaia). EUROPA PRESS 30/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bizitoki horren alternatiba gisa, Arrigorriagako Udalak hoteleko logela bat eskaini dio, bi hilabetez. Emakume horren senar ohiaren izenean dago etxebizitza hori.

Arrigorriaga Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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