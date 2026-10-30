¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Desahucian en Arrigorriaga a una mujer que llevaba 21 años viviendo en el piso, junto a su hija menor de edad
Como alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Arrigorriaga le ha ofrecido una habitación de hotel durante dos meses. La vivienda está a nombre de su exmarido.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los delitos han bajado un 1,2 % en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hasta septiembre
EN DIRECTO
Hace min.
Comercios de Bilbao y Donostia se protegen con paneles de madera ante los posibles disturbios anunciados por el grupo Blocus
EN DIRECTO
Hace min.
Intervenidos 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en Navarra
EN DIRECTO
Hace min.
Gau Beltza: los personajes y elementos de la noche más oscura de Euskal Herria
EN DIRECTO
Hace min.
Los patinetes eléctricos podrán acceder al transporte público de la CAPV
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido en Bilbao el administrador de una cuenta vinculada a 'Blocus Bilbao' por convocar disturbios
EN DIRECTO
Hace min.
Óscar Puente reconoce que están valorando cortar el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona por las obras
EN DIRECTO
Hace min.
Puente insiste en el fallo en el centro de control y descarta dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”
EN DIRECTO
Hace min.
Comparecencia de Oscar Puente
Cargar más