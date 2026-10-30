BIZKAIA
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Desahucian en Arrigorriaga a una mujer que llevaba 21 años viviendo en el piso, junto a su hija menor de edad

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Actuación de la Ertzaintza en el desahucio de una mujer y su hija en Arrigorriaga (Bizkaia). EUROPA PRESS 30/10/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakume bat etxegabetu dute Arrigorriagan, adingabeko alabarekin batera, 21 urtez etxean bizi ondoren

EITB

Última actualización

Como alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Arrigorriaga le ha ofrecido una habitación de hotel durante dos meses. La vivienda está a nombre de su exmarido.

Arrigorriaga Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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