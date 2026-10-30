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Gau Beltza: los personajes y elementos de la noche más oscura de Euskal Herria
Euskaraz irakurri: Gau Beltza: Euskal Herriko gau ilunenaren pertsonaiak eta elementuak
Mucho antes de que Halloween se popularizara, Euskal Herria ya celebraba la noche de las almas. Calabazas iluminadas, disfraces hechos con harapos y rituales ancestrales daban vida a una tradición que hoy busca recuperar su protagonismo. Antes de que caiga la noche del 31 de octubre, descubre los personajes, rituales y elementos de Arimen Gaua o Gau Beltza.
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