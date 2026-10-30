Gau Beltza: los personajes y elementos de la noche más oscura de Euskal Herria

Mucho antes de que Halloween se popularizara, Euskal Herria ya celebraba la noche de las almas. Calabazas iluminadas, disfraces hechos con harapos y rituales ancestrales daban vida a una tradición que hoy busca recuperar su protagonismo. Antes de que caiga la noche del 31 de octubre, descubre los personajes, rituales y elementos de Arimen Gaua o Gau Beltza.