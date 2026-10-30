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Comercios de Bilbao y Donostia se protegen con paneles de madera ante los posibles disturbios anunciados por el grupo Blocus

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko eta Donostiako dendak egurrezko panelekin babesten dira Blocus taldeak iragarritako istiluen aurrean

Última actualización

Este grupo ha movilizado desde las redes sociales a decenas de jóvenes a cometer este sábado actos de pillaje en comercios y a centrarse fundamentalmente en las tiendas de lujo.

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