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Comercios de Bilbao y Donostia se protegen con paneles de madera ante los posibles disturbios anunciados por el grupo Blocus
Este grupo ha movilizado desde las redes sociales a decenas de jóvenes a cometer este sábado actos de pillaje en comercios y a centrarse fundamentalmente en las tiendas de lujo.
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