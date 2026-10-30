Los delitos han bajado un 1,2 % en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hasta septiembre

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha publicado este viernes los datos correspondientes a las infracciones penales de los primeros nueve meses del año y ha especificado que han descendido un 1,2 % con respecto al mismo periodo de 2025.

En total, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han registrado 109 512 delitos en los primeros nueve meses del año. La gran mayoría de ellos, el 79,6 %, se han perpetrado de manera presencial, mientras que el 20,4 % han sido delitos informáticos.

Los delitos más comunes han sido los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en concreto, 59 965 infracciones penales, un 5,4 % menos que en el mismo periodo de 2025. Entre estas infracciones, destacan los hurtos. Se han contabilizado 33 140, un 8,6 % menos. En segundo lugar, se sitúan las estafas informáticas, con 19 571 denuncias, que representan el 87,9 % del total de delitos cometidos en el ciberespacio.

En cuanto a los delitos más graves, hasta septiembre se contabilizaron nueve homicidios, uno menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por el Departamento de Seguridad.

Asimismo, la Ertzaintza y las policías municipales han registrado 9 826 delitos de lesiones, de los cuales el 32 % son malos tratos en el ámbito familiar.

Finalmente, también se han denunciado 996 delitos contra la libertad sexual, 76 más que el año pasado.

En ese periodo de tiempo las policías han practicado 11 448 detenciones y 32 708 investigaciones.