La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años al que identifica como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada al movimiento 'Blocus', desde la que se convocaba una manifestación para este sábado, 31 de octubre, y se difundían llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao.

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido está considerado presunto autor de delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y delitos contra la propiedad, así como de pertenencia a grupo organizado.

La investigación policial se centra en la actividad de esta cuenta en redes sociales, desde la que se habrían difundido mensajes para promover incidentes durante la convocatoria prevista en Bilbao.

La detención se enmarca en las actuaciones policiales para investigar los llamamientos a alterar el orden público y prevenir posibles disturbios en la capital vizcaína.