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Tres heridos en una colisión de tres vehículos en Arrigorriaga

El siniestro ha ocurrido en la BI-625 a su paso por Arrigorriaga, sentido Bilbao. Se ha habilitado un paso alternativo para controlar el tráfico.
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, hiru ibilgailuk talka eginda

EITB

Última actualización

Tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital por una colisión en la que se han visto implicados tres vehículos este viernes sobre las 07:40 horas en la BI-625, a su paso por Arrigorriaga (Bizkaia), en sentido Bilbao, según ha informado la Ertzaintza.

Se ha habilitado un paso alternativo para controlar el tráfico, ha añadido la Ertzaintza, que también ha señalado que los afectados no se encuentran en estado grave.

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