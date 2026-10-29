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La Policía Municipal de Bilbao "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza" ante las convocatorias de Blocus

Ante hipotéticas convocatorias para este próximo fin de semana, que se refieren a Bilbao y que pudieran generar altercados, la policía municipal ha querido tranquilizar a la ciudadanía
(Foto de ARCHIVO) Policía Municipal EUROPA PRESS 27/8/2026
Euskaraz irakurri: Bilboko Udaltzaingoak ohartarazi du "erne eta Ertzaintzarekin elkarlanean" dabilela Blocusen deialdiei erantzuteko

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Bilbao "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza" para realizar el seguimiento de posibles convocatorias para este fin de semana, y pide calma a la ciudadanía.

La policía ha emitido este jueves un comunicado en el que aconseja a la ciudadanía "que mantenga la calma, actúe con prudencia y no contribuya a difundir información no contrastada" respecto a posibles mensajes en redes sociales que son bulos.

Ante hipotéticas convocatorias que se refieren a Bilbao y que pudieran generar altercados, la Policía Municipal ha querido tranquilizar asegurando que "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza para realizar el seguimiento de la situación".

Además, el Ayuntamiento de Bilbao ha pedido que "en ningún caso se apoyen actos o actitudes incívicas, violentas o que comprometan a la ciudadanía".

Bilbao Manifestaciones Ertzaintza Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

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