La Policía Municipal de Bilbao "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza" ante las convocatorias de Blocus

La Policía Municipal de Bilbao "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza" para realizar el seguimiento de posibles convocatorias para este fin de semana, y pide calma a la ciudadanía.



La policía ha emitido este jueves un comunicado en el que aconseja a la ciudadanía "que mantenga la calma, actúe con prudencia y no contribuya a difundir información no contrastada" respecto a posibles mensajes en redes sociales que son bulos.



Ante hipotéticas convocatorias que se refieren a Bilbao y que pudieran generar altercados, la Policía Municipal ha querido tranquilizar asegurando que "se mantiene alerta y coordinada con la Ertzaintza para realizar el seguimiento de la situación".



Además, el Ayuntamiento de Bilbao ha pedido que "en ningún caso se apoyen actos o actitudes incívicas, violentas o que comprometan a la ciudadanía".