15 toneladas de cocaína a la deriva en el Golfo de Bizkaia: la policía vigila Las Landas

15 toneladas de cocaína podrían estar flotando a la deriva en estos momentos en el Golfo de Bizkaia. La Gendarmería francesa sospecha que un barco ha arrojado al agua la mercancía, y ha desplegado un operativo policial a fin de interceptar los fardos.

Las playas permanecen abiertas al público, pese a que el instituto armado francés ha desplegado varios refuerzos en el litoral de Las Landas, incluidos dos helicópteros.

Según informa el diario digital Actu Bordeaux, la Célula de Inteligencia Operativa sobre Estupefacientes habría alertado a los gendarmes de que un cargamento de cocaína iba a llegar a la costa de Aquitania.

En las playas más cercanas de Lapurdi, la presencia policial no es tan grande. El amplio operativo se sitúa al norte de las Landas, ya que se espera que las corrientes marinas terminen llevando la droga hasta allí.