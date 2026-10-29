Osakidetza impulsa un programa de ejercicio físico para personas que han sufrido un ictus

Un convenio de colaboración suscrito entre el Hospital de Gorliz de Osakidetza y Getxo Kirolak ofrecerá a las personas que han sufrido un ictus un programa piloto de ejercicio físico supervisado. El ictus es una de las principales causas de discapacidad adquirida en la población adulta y este programa aspira a que estas personas puedan mejorar su calidad de vida, su autonomía y su participación social.

El programa está pensado para personas que hayan sufrido un ictus isquémico o hemorrágico y que, tras la rehabilitación, quieran ejercitarse como herramienta para mantener su salud y autonomía, especialmente, para aquellas que cuentan con secuelas motoras no severas, con el fin de reducir los riesgos de complicaciones y favorecer la integración social de estas personas.

Este proyecto piloto se desarrollará en las instalaciones que Getxo Kirolak gestiona en Gobela, donde se prevé que hasta 24 pacientes puedan participar en sesiones de ejercicio físico supervisado por un periodo de 12 semanas. El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Gorliz çrealizará la selección y valoración de las personas participantes, así como el diseño de sus respectivos programas adaptados.

Según la evidencia científica, el ejercicio físico supervisado mejora la capacidad cardiovascular, la fuerza muscular, el equilibrio, la movilidad y la independencia para llevar a cabo actividades en la vida diaria. Además, contribuye a mejorar el bienestar emocional, la confianza personal y la calidad de vida, y promueve espacios de encuentro, participación y apoyo mutuo.

8.000 casos en Hegoalde

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus, una fecha marcada en el calendario para promover la prevención del riesgo cardiovascular, dar a conocer la identificación temprana de los síntomas y recordar la importancia de una atención médica urgente.

Cada año Osakidetza atiende a miles de personas por esta enfermedad. En 2025 atendió a cerca de 6.900 personas con ictus, el 51,9 % hombres y el 48,1 % mujeres. Más de la mitad de las y los pacientes, 3.858 (el 56,2 %), tienen más de 75 años; en este grupo, el 55,3% son mujeres y el 44,7 % hombres. Por su parte, el 39,7 % de los casos corresponde a personas de entre 46 y 75 años.

Por territorios históricos, Osakidetza atendió en Araba más de 800 pacientes, más de 3.500 en Bizkaia y más de 2.400 en Gipuzkoa. Se trata de cifras similares a las registradas en 2024, con un ligero aumento en el caso de personas mayores de 75 años.

Por su parte, el Hospital Universitario de Navarra activó un total de 1.192 alertas por el protocolo de “Código Ictus” y contabilizó 1.037 ingresos hospitalarios por esta causa. El centro hospitalario cuenta en la jornada de hoy con un programa de información a la ciudadanía.