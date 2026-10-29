Sánchez: “Todo el Estado está volcado ante esta tragedia humana”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que “todo el Estado está volcado” ante la “tragedia humana” que ha supuesto el accidente de tren en Urda (Toledo).

Después de la reunión del CECOPI, y de que el presidente de Castilla-La Mancha anunciara que el número de fallecidos ha aumentado de 68 a 69, Sánchez ha explicado que trabajan en tres vertientes: asistencia a víctimas, esclarecimiento de las causas y “resarcimiento material” de las víctimas.

En ese sentido, ha querido “trasladar a toda la ciudadanía que todas las instituciones estamos trabajando día y noche para dar respuesta a las víctimas, esclarecer lo sucedido y reforzar la seguridad”.

Además, ha agradecido la coordinación de las instituciones y el trabajo de los servicios de emergencia.