Accidente en Urda
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Sánchez: “Todo el Estado está volcado ante esta tragedia humana”

El presidente del Gobierno español ha explicado que trabajan en tres vertientes: asistencia a víctimas, esclarecimiento de las causas y resarcimiento de las víctimas.
TOLEDO, 29/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d) y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) este jueves en Toledo, en el primer día de luto oficial de los tres decretados por el Gobierno por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). EFE/ Ismael Herrero
Sánchez, junto a García-Page, en la reunión del CECOPI. Foto: EFE

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que “todo el Estado está volcado” ante la “tragedia humana” que ha supuesto el accidente de tren en Urda (Toledo).

Después de la reunión del CECOPI, y de que el presidente de Castilla-La Mancha anunciara que el número de fallecidos ha aumentado de 68 a 69, Sánchez ha explicado que trabajan en tres vertientes: asistencia a víctimas, esclarecimiento de las causas y “resarcimiento material” de las víctimas.

En ese sentido, ha querido “trasladar a toda la ciudadanía que todas las instituciones estamos trabajando día y noche para dar respuesta a las víctimas, esclarecer lo sucedido y reforzar la seguridad”.

Además, ha agradecido la coordinación de las instituciones y el trabajo de los servicios de emergencia.

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Asciende a 69 el número de fallecidos

El suceso que ha provocado al menos 69 fallecidos ha tenido lugar a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda, minutos antes de las 09:00 de la mañana del miércoles. El ministro Oscar Puente ha calificado de 'inexplicable' la orden de 'circular con normalidad' que se le ha dado al AVE cuando el Iryo estaba parado en la vía.

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Asciende a 69 el número de fallecidos
28/10/2026 - 09:32
Un AVE ha chocado con un tren de Iryo
En el tren de Iryo viajaban 147 personas y en el AVE 397
Teléfono para atención a las víctimas: 900 10 10 20
Accidentes de Trenes Pedro Sánchez Sociedad

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