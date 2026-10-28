Accidente ferroviario
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Las grúas trabajan sobre las vías para retirar los vagones accidentados en Toledo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istripua izan duten bagoiak trenbidetik kentzeko lanean ari dira garabiak Toledon

Última actualización

Los trabajos continúan en la zona del accidente ferroviario de Toledo. Los equipos de emergencia han comenzado a retirar con grúas algunos de los vagones siniestrados mientras avanzan las labores de búsqueda e inspección. 

Madrid Accidentes de Trenes España Sociedad

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