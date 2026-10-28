Accidente ferroviario
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Así ha sido la colisión de dos trenes en Toledo que ha causado 68 fallecidos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bi trenek talka egin dute Toledon, eta 68 pertsona hil dira

Última actualización

El suceso ha tenido lugar a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda, minutos antes de las 09:00 de la mañana. El ministro Oscar Puente ha calificado de 'inexplicable' la orden de 'circular con normalidad' que se le ha dado al AVE cuando el Iryo estaba parado en la vía.

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