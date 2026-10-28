ACCIDENTE FERROVIARIO
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Puente califica de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha del AVE

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MADRID, 28/10/2026.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). EFE/ Borja Sanchez-trillo
18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

Gobierno de España Madrid Accidentes de Trenes Renfe Sociedad

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