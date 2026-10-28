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Calcinados dos coches y una furgoneta en un polígono industrial de Lezo
La Ertzaintza investiga las causas del fuego originado en el polígono Sagasti.
Euskaraz irakurri: Bi auto eta furgoneta bat kiskali dira Lezoko industrialde batean
Dos turismos y una furgoneta han resultado calcinados esta madrugada en un incendio registrado en el polígono industrial Sagasti de Lezo (Gipuzkoa), sin que se hayan producido víctimas en un primer balance, según ha informado la Ertzaintza.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, que han extinguido las llamas.
La Ertzaintza investiga las causas del fuego y no ha avanzado ninguna hipótesis sobre su origen.
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