De las 17 personas detenidas a raíz de los disturbios producidos anoche en Bilbao, diez son menores de edad. Tras prestar declaración este martes ante la Fiscalía de Menores, les han implementado medidas cautelares.

En el plano legal, la responsabilidad civil derivada de las acciones cometidas por los menores recae directamente sobre sus progenitores o tutores legales.