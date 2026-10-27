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Los diez menores detenidos en los disturbios de Bilbao han declarado ya ante la Fiscalía
Fueron arrestados durante los altercados registrados este lunes y han declarado este martes ante la Fiscalía de Menores.
De las 17 personas detenidas a raíz de los disturbios producidos anoche en Bilbao, diez son menores de edad. Tras prestar declaración este martes ante la Fiscalía de Menores, les han implementado medidas cautelares.
En el plano legal, la responsabilidad civil derivada de las acciones cometidas por los menores recae directamente sobre sus progenitores o tutores legales.
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