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Los diez menores detenidos en los disturbios de Bilbao han declarado ya ante la Fiscalía

Fueron arrestados durante los altercados registrados este lunes y han declarado este martes ante la Fiscalía de Menores.
Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). La tensión en Bilbao se produce tras los graves altercados registrados en paradas previas del tour. En Pamplona la cita derivó en cargas policiales y disturbios en la plaza Yamaguchi, mientras que en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Zaragoza la movilización de centenares de opositores impidió el desarrollo normal de sus intervenciones. H.Bilbao / Europa Press 26 OCTUBRE 2026;FUEGO 26/10/2026
Imagen de los disturbios de Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kautelazko neurriekin aske utzi dituzte Bilboko istiluetan atxilotutako hamar adingabeak

EITB

Última actualización

De las 17 personas detenidas a raíz de los disturbios producidos anoche en Bilbao, diez son menores de edad. Tras prestar declaración este martes ante la Fiscalía de Menores, les han implementado medidas cautelares.

En el plano legal, la responsabilidad civil derivada de las acciones cometidas por los menores recae directamente sobre sus progenitores o tutores legales.

Bilbao Sociedad

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