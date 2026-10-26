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Retenciones en la N-634 a la altura de Amorebieta por un accidente entre un camión y un turismo

El siniestro ha ocurrido en dirección Bilbao, pero la carretera ha quedado cortada en ambos sentidos. Sin embargo, se ha procedido a dar paso alternativo.

EITB

Última actualización

Un accidente entre un camión y un turismo registrado a las 16:45 horas ha obligado a cerrar la N-634, en el punto kilométrico 89, a la altura de Amorebieta-Etxano.

Aunque el siniestro ha tenido lugar en sentido Bilbao, la vía ha quedado cortada en ambos sentidos, lo que está generando importantes retenciones en la zona.

Se ha procedido a dar paso alternativo a los vehículos para aliviar el tráfico.

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