Retenciones en la N-634 a la altura de Amorebieta por un accidente entre un camión y un turismo

Un accidente entre un camión y un turismo registrado a las 16:45 horas ha obligado a cerrar la N-634, en el punto kilométrico 89, a la altura de Amorebieta-Etxano.

Aunque el siniestro ha tenido lugar en sentido Bilbao, la vía ha quedado cortada en ambos sentidos, lo que está generando importantes retenciones en la zona.

Se ha procedido a dar paso alternativo a los vehículos para aliviar el tráfico.