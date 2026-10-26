Las ikastolas reducirán el uso de pantallas a partir del próximo curso y no se utilizarán hasta 3º de Primaria
La implementación de la nueva estrategia digital arrancará el próximo curso y habrá una asignatura específica de empoderamiento digital dirigido al alumnado de la ESO.
A partir del curso que viene, las ikastolak reducirán el uso de pantallas, retrasarán la incorporación de los dispositivos digitales en el aula e implementarán una nueva asignatura orientada al empoderamiento digital en la ESO. Así ha anunciado Euskal Herriko Ikastolak, en la presentación de la nueva estrategia digital celebrada esta mañana en la ikastola Armentia de Vitoria-Gasteiz.
Según han explicado, la nueva estrategia digital "es el resultado de dos años de trabajo profundo y compartido, que analiza las diversas consecuencias que conlleva en sí misma el uso de la tecnología y responde a ellas de frente".
Euskal Herriko Ikastolak han anunciado tres decisiones generales: reducir el uso de pantallas en el ámbito educativo, evitar el uso de los dispositivos digitales en las etapas iniciales y retrasar su incorporación al aula, y trabajar el empoderamiento digital de forma específica.
Uso de las pantallas, curso a curso
- Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria: Los dispositivos no se utilizarán en la actividad habitual; y en los casos en que sea necesario un uso excepcional, será el docente quien utilice el dispositivo, no el niño o la niña.
- 3º y 4º de Primaria: Se comenzarán las actividades en línea, siempre bajo la dinamización del docente y guiadas por el uso que haga el alumnado.
- 5º y 6º de Primaria: Se sistematizará el trabajo de la competencia digital. El objetivo no es utilizar más dispositivos digitales, sino elegir el uso que realice una aportación significativa al proceso de aprendizaje.
- ESO: Se promoverá un uso ético, responsable y sostenible de los dispositivos digitales.
Hoja de ruta para la soberanía tecnológica
En la presentación han destacado que, para trabajar la competencia digital, "se necesitan criterios para elegir las tecnologías y recursos adecuados", ya que, "no es lo mismo utilizar cualquier plataforma que elegir una coherente con los valores de la comunidad".
La hoja de ruta para la soberanía tecnológica se centra en ocho objetivos estratégicos: lograr autonomía estratégica, promover la colaboración entre ikastolas, priorizar el software libre y el código abierto, reforzar la formación, garantizar la seguridad digital y la protección de datos, promover la sostenibilidad y la ecología digital, priorizar a proveedores y cooperativas locales, y coordinar la tecnología con la pedagogía.
Dinámicas para las familias y formación para el profesorado
El alumnado también utiliza los dispositivos fuera de la ikastola. Por ello, la nueva estrategia digital propone, entre otras cosas, sesiones de trabajo y dinámicas para las familias, y planes de formación para el profesorado.
La formación para el empoderamiento del profesorado se desarrollará en dos planes: por un lado, se reforzarán las competencias digitales; y, por otro, se trabajará la estrategia y la secuenciación de su puesta en práctica en el aula.