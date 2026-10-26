Las ikastolas reducirán el uso de pantallas a partir del próximo curso y no se utilizarán hasta 3º de Primaria

A partir del curso que viene, las ikastolak reducirán el uso de pantallas, retrasarán la incorporación de los dispositivos digitales en el aula e implementarán una nueva asignatura orientada al empoderamiento digital en la ESO. Así ha anunciado Euskal Herriko Ikastolak, en la presentación de la nueva estrategia digital celebrada esta mañana en la ikastola Armentia de Vitoria-Gasteiz.

Según han explicado, la nueva estrategia digital "es el resultado de dos años de trabajo profundo y compartido, que analiza las diversas consecuencias que conlleva en sí misma el uso de la tecnología y responde a ellas de frente".

Euskal Herriko Ikastolak han anunciado tres decisiones generales: reducir el uso de pantallas en el ámbito educativo, evitar el uso de los dispositivos digitales en las etapas iniciales y retrasar su incorporación al aula, y trabajar el empoderamiento digital de forma específica.