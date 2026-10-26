El Gobierno Vasco impulsará medidas para prevenir y reducir el estrés familiar

Siguiendo las recomendaciones del informe "El estrés en las familias de Euskadi", el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco impulsará un conjunto de actuaciones orientadas a promover el bienestar familiar, prevenir situaciones de estrés elevado y apoyar a las familias que ya se encuentran en sobrecarga.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dado a conocer el informe en una rueda de prensa celebrada esta mañana en San Sebastián.

El informe es fruto de un estudio cualitativo que analiza cómo viven las familias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa —de diferentes realidades y municipios— la presión del día a día, e incorpora también la aportación de personas expertas y la perspectiva de niños, niñas y adolescentes.

El estudio confirma que muchas familias describen un estrés persistente ligado al ritmo acelerado, la saturación de tareas y la dificultad para llegar a todo. Esta carga afecta a la convivencia, al estado emocional y, en ocasiones, al estilo de crianza, generando más conflictos, menor paciencia y menos tiempo de calidad compartido.