El Gobierno Vasco impulsará medidas para prevenir y reducir el estrés familiar
Siguiendo las recomendaciones del informe "El estrés en las familias de Euskadi", el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco impulsará un conjunto de actuaciones orientadas a promover el bienestar familiar, prevenir situaciones de estrés elevado y apoyar a las familias que ya se encuentran en sobrecarga.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dado a conocer el informe en una rueda de prensa celebrada esta mañana en San Sebastián.
El informe es fruto de un estudio cualitativo que analiza cómo viven las familias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa —de diferentes realidades y municipios— la presión del día a día, e incorpora también la aportación de personas expertas y la perspectiva de niños, niñas y adolescentes.
El estudio confirma que muchas familias describen un estrés persistente ligado al ritmo acelerado, la saturación de tareas y la dificultad para llegar a todo. Esta carga afecta a la convivencia, al estado emocional y, en ocasiones, al estilo de crianza, generando más conflictos, menor paciencia y menos tiempo de calidad compartido.
Factores internos y externos que causan estrés
Los factores internos estarían relacionados, según el informe, con la dinámica familiar y el funcionamiento cotidiano, como el cansancio acumulado, la sobrecarga mental y emocional, la distribución desigual de tareas y cuidados, la presión por "hacerlo perfecto", los conflictos en la convivencia o el reto de gestionar límites y autonomía durante la adolescencia.
Entre los factores externos, el estudio señala la falta de tiempo derivada de la conciliación insuficiente y la rigidez laboral, el encaje complejo entre horarios escolares y laborales, la carga escolar o los cambios de etapa educativa, la influencia de la tecnología y las redes en la vida familiar, o problemas estructurales como la vivienda inadecuada y la falta de apoyo social para la crianza.
Próximos pasos y actuaciones orientadas
Por todo ello, el Departamento impulsará un conjunto de actuaciones. Entre ellas:
- Publicación de una guía práctica de orientación para familias con claves sencillas sobre organización del tiempo, corresponsabilidad, gestión emocional, comunicación en casa y acuerdos en el uso de pantallas.
- Impulso de programas de parentalidad positiva y acompañamiento a la crianza, con especial atención a etapas sensibles (0–6 y adolescencia).
- Refuerzo de espacios comunitarios de apoyo, como grupos de familias y recursos de proximidad, para combatir el aislamiento y favorecer redes.
- Mejora de la coordinación familia–espacios socioeducativos, promoviendo entornos educativos que reduzcan tensiones y faciliten una comunicación fluida.
- Sensibilización social para visibilizar el estrés familiar y reducir la presión asociada a expectativas irreales, fomentando una crianza más realista y sostenible.
- Derivación y apoyo especializado en situaciones de estrés intenso, con orientación profesional cuando el bienestar familiar se ve comprometido (salud emocional, convivencia, conflictos).