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El Museo Mendietxe, inaugurado hace dos años en Azpeitia por Alex Txikon, se amplía con dos nuevos espacios
El proyecto del alpinista Alex Txikon en Azpeitia da un paso más al incorporar dos nuevas salas que albergan proyecciones y piezas únicas de expediciones internacionales. Entre sus mayores atractivos destaca una cámara a veinte grados bajo cero para experimentar el frío extremo de las grandes cumbres.
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