MONTAÑISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Museo Mendietxe, inaugurado hace dos años en Azpeitia por Alex Txikon, se amplía con dos nuevos espacios

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alex Txikonek duela bi urte Azpeitian zabaldutako Mendietxe Museoa handitzen doa, bi gune berrirekin

EITB

Última actualización

El proyecto del alpinista Alex Txikon en Azpeitia da un paso más al incorporar dos nuevas salas que albergan proyecciones y piezas únicas de expediciones internacionales. Entre sus mayores atractivos destaca una cámara a veinte grados bajo cero para experimentar el frío extremo de las grandes cumbres.

Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X