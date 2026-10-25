Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona

Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 72 menores, y 15 policías han resultado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra facilitado este domingo.

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Cataluña de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por la red social TikTok y similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas, sobre todo en Francia, alguna de las cuales han desembocado en incidentes violentos.

Los Mossos han informado este domingo de que en esos incidentes detuvieron a 128 personas, de las que 122 son hombres y 6 mujeres. El 56 % de los arrestados, es decir, 72 jóvenes, son menores de edad, y del total, 2 tenían antecedentes por desórdenes en la vía pública.

Los Mossos, además, tramitaron 63 actas administrativas por el decomiso de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos. Los jóvenes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios en los que tuvieron que actuar los bomberos.

La comisaria jefe de los Mossos, Silvia Catà, ha informado de que los manifestantes eran "personas totalmente desorganizadas", que se presentaron en la plaza Cataluña convocados por TikTok y que, una vez allí, se distribuyeron en grupos de entre cuatro y seis jóvenes que, "sin una reivindicación concreta", protagonizaron los incidentes.

El conocimiento de esa convocatoria, ha indicado, permitió a los Mossos comenzar a desplegarse en la plaza y comenzar a identificar a jóvenes, que "se miran en los incidentes que hay en Francia". "No hay nada detrás de esa violencia, es violencia gratuita", ha detallado.

Además de los efectivos antidisturbios, la policía catalana tuvo que activar varios equipos de extinción de incendios de bomberos y desplegar un dispositivo de protección policial para garantizar una intervención segura en cada punto.

Los Mossos trabajan este domingo en la identificación de todos los detenidos para remitirlos al juzgado correspondiente o a la Fiscalía de Menores, en función de la edad.