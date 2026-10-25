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Un ensayo clínico realizado en Navarra consigue resultados prometedores sobre el cáncer colorrectal, el más común en el Estado

Pacientes con metástasis recibieron un ADC, un medicamento que une quimioterapia y un anticuerpo que reconoce las células tumorales, y aumentaron su supervivencia. Son aún resultados preliminares, que deberán de ser confirmados con más pacientes.
66 pacientes han participado en esta primera fase del ensayo. Foto: Pixabay (Darko Stojanovic)
Euskaraz irakurri: Nafarroan egindako saiakuntza kliniko batek emaitza oparoak lortu ditu kolon eta ondesteko minbiziari buruz, Estatuan ohikoena

EITB

Última actualización

Un ensayo clínico en fase preliminar (fase I) realizado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha logrado resultados favorables en pacientes con cáncer colorrectal, el cáncer con mayor incidencia en el Estado español. 

El ensayo ha utilizado un ADC (conjugado anticuerpo-fármaco), una molécula que combina quimioterapia a altas dosis y un anticuerpo dirigido a la célula tumoral, y ha sido administrado a pacientes con metástasis que habían dejado de responder a los tratamientos de primera y segunda línea para este tumor.

Quienes recibieron el ADC han mostrado un aumento de la supervivencia global (de 10 a 14 meses). 

En una nota, la oncóloga del CCUN, Ana Landa, ha explicado que “estos tratamientos permiten dirigir mejor la quimioterapia al tumor y, así, facilitan administrar una dosis mayor, que no sería tolerable si se administrara de la misma manera que una quimioterapia convencional”.

Además, el ensayo ha revelado que, pese a que esta terapia ADC se dirige contra la proteína MET que expresa el tumor, “los resultados se han obtenido en pacientes que no estaban seleccionados por ese criterio, lo que abre la posibilidad de que se pueda ofrecer en el futuro a más personas”. De hecho, muchos de estos tratamientos solo pueden administrarse a pacientes cuyos tumores presentan determinadas alteraciones moleculares o expresan una proteína específica, lo que limita el número de personas que pueden beneficiarse de ellos.

En ensayo seguirá con las fases II y III para confirmar la eficacia de la terapia en más pacientes.



Cáncer Enfermedades Navarra Sociedad

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