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La familia desahuciada en Vitoria-Gasteiz pasa su primera noche en un albergue

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Gasteizen etxegabetutako familiak bere lehen gaua igaro du etxetik kanpo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteizen etxegabetutako familiak bere lehen gaua igaro du aterpe batean

EITB

Última actualización

Emocionalmente han pasado una noche difícil, pero también por las condiciones, en un refugio que no está preparado para niños, puesto que solamente se puede utilizar para dormir. Están dolidos por las mentiras difundidas, esperando una alternativa digna.

Vitoria-Gasteiz Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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