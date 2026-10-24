ACCIDENTE DE TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un motorista que sufrió un accidente el jueves en San Sebastián

El accidente se produjo sobre las 23:00 horas, en la calle Katxola. El hombre, de 65 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Donostia, donde falleció este viernes.

Euskaraz irakurri: Motorzale bat hil da Donostian, ostegunean istripua izan ostean

Agencias | EITB

Última actualización

Un motorista que sufrió un accidente el pasado jueves en el barrio de Aiete de San Sebastián ha fallecido en el hospital a consecuencia de las graves heridas que presentaba, han informado fuentes municipales.

Según estas fuentes, el siniestro, en el que únicamente estuvo implicada la motocicleta que pilotaba el fallecido, se produjo sobre las 23:00 horas, en la calle Katxola.

El varón, de 65 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Donostia, donde falleció este viernes.

Donostia-San Sebastián Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X