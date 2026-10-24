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Fallece un motorista que sufrió un accidente el jueves en San Sebastián
El accidente se produjo sobre las 23:00 horas, en la calle Katxola. El hombre, de 65 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Donostia, donde falleció este viernes.
Euskaraz irakurri: Motorzale bat hil da Donostian, ostegunean istripua izan ostean
Un motorista que sufrió un accidente el pasado jueves en el barrio de Aiete de San Sebastián ha fallecido en el hospital a consecuencia de las graves heridas que presentaba, han informado fuentes municipales.
Según estas fuentes, el siniestro, en el que únicamente estuvo implicada la motocicleta que pilotaba el fallecido, se produjo sobre las 23:00 horas, en la calle Katxola.
El varón, de 65 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Donostia, donde falleció este viernes.
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