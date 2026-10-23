El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha anunciado este viernes el despliegue de 70 000 policías y gendarmes en todo el país, ante la convocatoria de nuevas protestas y la constatación de llamadas difundidas en las redes sociales a cometer saqueos y destrozos.

"Seremos implacables con los saqueadores y los alborotadores. Las instrucciones que he dado son que se actúe con la máxima firmeza", ha expresado Nuñez en una rueda de prensa.

De este modo, ha lanzado un mensaje de advertencia a quienes busquen escenas de caos como las que se vivieron el pasado fin de semana, cuando se estima que unos 3000 comercios sufrieron daños.

Según se ha dado a conocer, las tiendas, centros comerciales, museos y espacios públicos permanecerán cerrados durante toda la jornada, por prevención.

Así todo, los negocios ubicados en las zonas por las que está previsto que discurran las movilizaciones han comenzado este viernes a proteger sus fachadas y escaparates con tablones de madera y vallas metálicas, entre otros elementos.

Según Nuñez, serán los prefectos (delegados del Gobierno) quienes decidirán, caso por caso, qué manifestaciones y concentraciones serán permitidas, en función del riesgo de problemas graves de orden público.