Guerra en Ucrania
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Rusia lanza un ataque masivo contra empresas militares e infraestructura de transportes y logística en la región de Odesa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errusiak eraso masiboa egin die enpresa militarrei eta garraio- eta logistika-azpiegiturei Odesa eskualdean

EITB

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Además, hay al menos un muerto y 22 heridos, entre ellos cuatro niños, en una nueva ola de ataques rusos contra Kiev. Por su parte, el presidente de los EE. UU. Donald Trump ha asegurado, tras hablar con Putin, que el acuerdo para acabar la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca".

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