Gerra Ukrainan
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Ukrainako enpresa militar eta garraio eta logistika azpiegituren aurkako erasoaldia abiatu du Errusiak Odesako eskualdean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Bestalde, Errusiak Kieven aurka egindako eraso batean gutxienez hildako bat eta 22 zauritu izan dira; tartean, lau haur. Donald Trump AEBko presidenteak baieztatu du, Putinekin hitz egin ostean, Ukrainako gerra amaitzeko akordioa "inoiz baino gertuago" dagoela. 

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