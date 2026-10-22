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Ukrainako enpresa militar eta garraio eta logistika azpiegituren aurkako erasoaldia abiatu du Errusiak Odesako eskualdean
Bestalde, Errusiak Kieven aurka egindako eraso batean gutxienez hildako bat eta 22 zauritu izan dira; tartean, lau haur. Donald Trump AEBko presidenteak baieztatu du, Putinekin hitz egin ostean, Ukrainako gerra amaitzeko akordioa "inoiz baino gertuago" dagoela.
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