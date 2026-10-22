El petróleo rebasa los 111 dólares tras un ataque contra un campo petrolífero en Arabia Saudita

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,3 % antes de la apertura de las bolsas europeas, hasta situarse por encima de los 111,2 dólares por barril, tras un ataque contra un campo petrolífero de la compañía Saudi Aramco y contra buques petroleros en el golfo Pérsico por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba un 2,1 % antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 99,1 dólares por barril.

En el ataque contra el campo petrolífero saudita de Shaybah, perpetrado presuntamente por la insurgencia hutí de Yemen, al menos dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas.

Los hutíes llevan semanas convirtiendo los yacimientos sauditas en objetivos de sus ataques contra el Gobierno de dicho país, aliado del Ejecutivo yemení en su guerra contra los insurgentes.

Ataques en el golfo Pérsico

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado haber "alcanzado simultáneamente" a cuatro buques al sorprenderlos "transfiriendo cargamentos de petróleo" en el golfo Pérsico tras perseguirlos al detectar que habían transitado por rutas en el estrecho de Ormuz consideradas ilegales por Teherán.

Al final de la referida persecución, "los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y se incendiaron", reza la Armada en un comunicado.

Asimismo, el cuerpo militar iraní ha agregado que, durante la noche, otros "tres buques infractores (de las directrices de Teherán sobre el tránsito marítimo) han chocado con minas en el estrecho occidental de Ormuz y han sido detenidos".

"La insistencia del arrogante régimen estadounidense en incitar a los buques a transitar por una vía minada ilegalmente ha provocado un aumento diario de los incidentes marítimos", ha manifestado la Guardia Revolucionaria, que, en una "advertencia seria", ha subrayado que "el agresivo Ejército de Estados Unidos debe saber que, de continuar esta tendencia, el alcance de la confrontación se extenderá hasta sus bases militares en la región".