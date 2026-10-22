Petrolioa 111 dolarren langaren gainetik dago, Saudi Arabian petrolio-eremu baten aurka egindako erasoaren ostean
Brent petrolioaren prezioa, Europan erreferentziazkoa dena, % 2,3 igo da Europako burtsak ireki baino lehen, eta upeleko 111,2 dolarretik gora kokatu da. Saudi Aramco konpainiaren petrolio-eremu baten aurka eta Irango Guardia Iraultzaileak Persiar golkoan petrolio-ontzien aurka egindako erasoek eragin dute prezioaren igoera.
Bestalde, AEBn erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolioaren prezioa % 2,1 igo zen Europan burtsak ireki baino lehen, eta upela 99,1 dolarrean jarri zen.
Shaybah petrolio-eremu sauditaren aurka Yemengo matxino hutiek egin omen duten erasoan, gutxienez bina pertsona hil eta zauritu dira.
Hutiek asteak daramatzate Saudi Arabiako petrolio-eremuak herrialde horren Gobernuaren aurkako erasoen jomuga bihurtzen, Yemengo Gobernuaren aliatua baita matxinatuen aurkako gerran.
Erasoak Persiar golkoan
Bestalde, Irango Guardia Iraultzaile Islamikoak lau ontzi "aldi berean harrapatu" dituela iragarri du, Persiar golkoan "petrolio kargamentuak transferitzen" ari zirela, Teheranek legez kanpokotzat jotako Ormuzko itsasarteko ibilbideetan ibili zirela jakin ostean.
"Lau ontziak aldi berean harrapatu eta su hartu dute", azaldu du Armadak ohar batean.
Era berean, militarrek gaineratu dutenez, gauean, "Teheranek emandako arauak hautsi dituzte beste hiru ontzik meatzekin talka egin dute Ormuzko mendebaldeko itsasartean, eta atxilotu egin dituzte".
"AEBko erregimen harroak ontziak minatutako bide batean ibiltzera bultzatzen tematu izanak itsas istiluak areagotzea eragiten du egunero", adierazi du Guardia Iraultzaileak.
Era berean, ohartarazpena egin du: "AEBko armada erasokorrak jakin behar du, joera horrekin jarraituz gero, enfrentamenduaren irismena bere base militarretara ere zabalduko dela".