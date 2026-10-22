PROTESTAS EN EUROPA
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Italia aprueba un decreto con ayudas para paliar el encarecimiento de los carburantes

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18:00 - 20:00
Protestas de los transportistas en Italia
Euskaraz irakurri: Italiak premiazko laguntza dekretua onartu du erregaien garestitzea leuntzeko

Agencias | EITB

Última actualización

Las protestas contra el encarecimiento de la vida se están produciendo en varios países europeos En Italia, a las protestas convocadas por jóvenes y diversos colectivos, se ha sumado la huelga de transportistas y se ha detectado falta de suministros, lo que ha llevado al Gobierno de Meloni a ceder y a reconocer que concederá subvenciones

Italia Manifestaciones Internacional

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