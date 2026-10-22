¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Italia aprueba un decreto con ayudas para paliar el encarecimiento de los carburantes
Las protestas contra el encarecimiento de la vida se están produciendo en varios países europeos En Italia, a las protestas convocadas por jóvenes y diversos colectivos, se ha sumado la huelga de transportistas y se ha detectado falta de suministros, lo que ha llevado al Gobierno de Meloni a ceder y a reconocer que concederá subvenciones
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Un tiburón, que atrae a miles de curiosos en Corea del Sur, vuelve al canal donde fue rescatado apenas un día después
EN DIRECTO
Hace min.
Rusia lanza un ataque masivo contra empresas militares e infraestructura de transportes y logística en la región de Odesa
EN DIRECTO
Hace min.
El petróleo rebasa los 111 dólares tras un ataque contra un campo petrolífero en Arabia Saudita
EN DIRECTO
Hace min.
Israel amenaza con acciones "preventivas y defensivas" contra Irán ante posibles ataques durante sus elecciones
EN DIRECTO
Hace min.
Prohíben las manifestaciones y concentraciones en gran parte París este jueves
EN DIRECTO
Hace min.
Sanción millonaria a Meta por compartir datos personales de Facebook para la campaña de Trump
EN DIRECTO
Hace min.
Milei llama “dictador” a Sánchez y Exteriores responde condenando los insultos "indignos" del presidente argentino
EN DIRECTO
Hace min.
Suspender las redes sociales: la medida que se plantea el gobierno francés para evitar los saqueos
EN DIRECTO
Hace min.
Zelenski y Putin, dispuestos a comenzar una nueva negociación en busca de la paz
Cargar más