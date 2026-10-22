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Italiak premiazko laguntza dekretua onartu du erregaien garestitzea leuntzeko
Bizitzaren garestitzearen aurkako protestak Europako hainbat herrialdetan ari dira gertatzen. Italian, gazteek eta hainbat taldek deitutako protestei, garraiolarien greba gehitu zaie eta hornigai falta somatu dute. Ondorioz, Meloniren Gobernuak amore eman du eta diru-laguntzak emango dituela onartu du.
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