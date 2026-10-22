PROTESTAK EUROPAN
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Italiak premiazko laguntza dekretua onartu du erregaien garestitzea leuntzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00
Garraiolarien protestak Italian

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Bizitzaren garestitzearen aurkako protestak Europako hainbat herrialdetan ari dira gertatzen. Italian, gazteek eta hainbat taldek deitutako protestei, garraiolarien greba gehitu zaie eta hornigai falta somatu dute. Ondorioz, Meloniren Gobernuak amore eman du eta diru-laguntzak emango dituela onartu du.

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