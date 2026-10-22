Iranen aurkako "defentsa-ekintzekin" mehatxatu du Israelek, hauteskundeetan erasoak izan daitezkeelakoan
"Funtsezkoa da gure etsaiek ulertzea Israelgo Zaindariak ez duela inoiz atsedenik hartzen", azpimarratu du Israel Katz Defentsa ministroak.
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak ostegun honetan adierazi duenaren arabera, Israelgo Armada "prest dago Iranen eta haren aliatuen aurkako prebentzio eta defentsa ekintzak egiteko", Israelgo hauteskunde nazionaletan Iranek erasoak egin ditzazkeelakoan.
"Funtsezkoa da gure etsaiek ulertzea Israelgo Zaindariak ez duela inoiz atsedenik hartzen; erne, erabakitasunez eta edozein eszenatokitarako prest gaude, edozein prozesu politikotik erabat aparte", adierazi du ministroak, bere bulegoak argitaratutako ohar baten arabera.
Katzek gaineratu du Israelgo Armada prest dagoela "berehala" jarduteko, bai inteligentziaren esparruan, bai operatiboan.
Israelen, Estatu Batuen eta Iranen arteko tentsioaren testuinguruan kokatzen da oharra. Atzo, asteazkena, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi zuen Israelgo Armadari, Mosadi eta herrialdeko gainerako segurtasun zerbitzuei eman dien agindua "Irango erregimena boteretik kentzea" dela.
Financial Times egunkariak jakitera eman du, gainera, Netanyahu presio handia egiten ari dela Iranen aurkako erasoei berriro ekiteko, eta duela hamar egun plan bat prestatu zuela, baina azkenean ez zuela aurrera egin, Donald Trump AEBko presidentea aurka zegoelako.