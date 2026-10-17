Kolono israeldarrek Frantziako, Belgikako eta Poloniako diplomazialariak eraso dituzte Zisjordanian
Netanyahuk zalantzan jarri du kolonoen erasoa, atzo Heidi Levine Washington Post egunkariko argazkilari estatubatuarrak jasotako jipoiarekin egin zuen bezala.
Israelgo kolono talde batek Europako diplomazialari batzuei eraso egin die larunbat honetan Taibe hirian, Ramalako ekialdean, Zisjordanian, hainbat ibilgailuz osatutako konboi batean zihoazela. Makilak eskuan, kolonoek Europako ordezkariak zihoazen ordezkaritzari eraso egin diote.
Belgikako Kontsulatuko ibilgailuetako baten leihatilak apurtu dituzte, eta bidaiariak beren identifikazioak erakustera behartu dituzte. Sare sozialetan zabaldutako bideoek diplomazialarietako bat lurrera bota dutela erakusten dute.
Israelgo Armadaren Irratiak erasoaren berri eman du eta konboian Frantzia, Belgika eta Poloniako diplomatikoak zeudela adierazi du.
Israelgo Poliziak iragarri du gertatutakoaren inguruko ikerketa abiatuko duela "susmagarriak identifikatzeko, justiziaren aurrera eraman ahal izateko".
Hala ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak zalantzan jarri du erasoa, "froga egiaztagarririk gabeko ustezko erasoa" dela esanez, bere Bulegoak X-n zabaldutako mezu baten arabera. Atzo, Netanyahuk "ustezko" erasotzat jo zuen 50 kolono baino gehiagok Abu Falah herrian olibak biltzen ari ziren palestinarren aurka egindako erasoa ere.
Heidi Levine Washington Post egunkariko argazkilari estatubatuarrak jipoia jaso zuen eta ebakuntza egin behar izan diote gaur eskuan.
Gertakariak bideoan eta argazkian dokumentatu zituzten beste kazetari eta aktibista batzuek.
Israelek ez ditu atxilotzen palestinarrak erasotzen edo hiltzen dituzten kolonoak (batzuetan uniformedunak eta zerbitzuan daudenak), eta ia inoiz ez da ikerketa bat akusazio formal batean amaitzen; hori dela eta, hainbat GKEk "erabateko zigorgabetasun" giroa salatzen dute Zisjordania okupatuan.
Frantziak kolonoak atxilotzeko eskatu dio Israeli
Jean-Noel Barrot Frantziako Kanpo Arazoetako ministroak gogor gaitzetsidu Bernard Baudoux Aulnoye-Aymerieseko alkateak jasandako erasoa, hura ere konboian zihoan, eta Israelgo agintariei erantzuleak atxilotzeko eta justiziaren aurrera eramateko eskatu die.
Maxime Prévot Belgikako Atzerri ministroak ere irmoki gaitzetsi du erasoa.