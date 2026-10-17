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Kolono israeldarrek Frantziako, Belgikako eta Poloniako diplomazialariak eraso dituzte Zisjordanian

Netanyahuk zalantzan jarri du kolonoen erasoa, atzo Heidi Levine Washington Post egunkariko argazkilari estatubatuarrak jasotako jipoiarekin egin zuen bezala.

(Foto de ARCHIVO) October 9, 2026, Ramallah, Palestine, State of: DEIR IBZI, OCCUPIED WEST BANK, OCTOBER 9, 2026: Israeli settlers confront Palestinian farmers, international activists and journalists during the annual olive harvest in the village of Deir Ibzi, west of Ramallah. According to the photographer, settlers attacked and harassed those accompanying the farmers, used pepper spray and prevented residents from completing the harvest on their agricultural land. The incident occurred during the olive harvest season, an important source of income for Palestinian farming communities in the occupied West Bank. Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press 09/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Israelgo kolonoa Ramalan. Argazkia: EuropaPress

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo kolono talde batek Europako diplomazialari batzuei eraso egin die larunbat honetan Taibe hirian, Ramalako ekialdean, Zisjordanian, hainbat ibilgailuz osatutako konboi batean zihoazela. Makilak eskuan, kolonoek Europako ordezkariak zihoazen ordezkaritzari eraso egin diote.

Belgikako Kontsulatuko ibilgailuetako baten leihatilak apurtu dituzte, eta bidaiariak beren identifikazioak erakustera behartu dituzte. Sare sozialetan zabaldutako bideoek diplomazialarietako bat lurrera bota dutela erakusten dute.

Israelgo Armadaren Irratiak erasoaren berri eman du eta konboian Frantzia, Belgika eta Poloniako diplomatikoak zeudela adierazi du.

Israelgo Poliziak iragarri du gertatutakoaren inguruko ikerketa abiatuko duela "susmagarriak identifikatzeko, justiziaren aurrera eraman ahal izateko".

Hala ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak zalantzan jarri du erasoa, "froga egiaztagarririk gabeko ustezko erasoa" dela esanez, bere Bulegoak X-n zabaldutako mezu baten arabera.  Atzo, Netanyahuk "ustezko" erasotzat jo zuen 50 kolono baino gehiagok Abu Falah herrian olibak biltzen ari ziren palestinarren aurka egindako erasoa ere. 

Heidi Levine Washington Post egunkariko argazkilari estatubatuarrak jipoia jaso zuen eta ebakuntza egin behar izan diote gaur eskuan.

Gertakariak bideoan eta argazkian dokumentatu zituzten beste kazetari eta aktibista batzuek.

Israelek ez ditu atxilotzen palestinarrak erasotzen edo hiltzen dituzten kolonoak (batzuetan uniformedunak eta zerbitzuan daudenak), eta ia inoiz ez da ikerketa bat akusazio formal batean amaitzen; hori dela eta, hainbat GKEk "erabateko zigorgabetasun" giroa salatzen dute Zisjordania okupatuan. 

Frantziak kolonoak atxilotzeko eskatu dio Israeli

Jean-Noel Barrot Frantziako Kanpo Arazoetako ministroak gogor gaitzetsidu Bernard Baudoux Aulnoye-Aymerieseko alkateak jasandako erasoa, hura ere konboian zihoan, eta Israelgo agintariei erantzuleak atxilotzeko eta justiziaren aurrera eramateko eskatu die.

Maxime Prévot Belgikako Atzerri ministroak ere irmoki gaitzetsi du erasoa.

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