Un grupo de colonos israelíes ha atacado este sábado a varios diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, al este de Ramala, en Cisjordania. Varios colonos enmascarados armados con porras han asaltado a la delegación, en la que iban representantes de varios países europeos.



Los colonos han roto las ventanillas de uno de los vehículos, perteneciente al Consulado belga, y han obligado a los pasajeros a enseñar sus identificaciones. Vídeos difundidos en redes sociales muestran como uno de los diplomáticos es arrojado al suelo.



La Radio del Ejército israelí ha confirmado la noticia del ataque y ha concretado que había diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia en el convoy y ha señalado que el ataque coincide con la cosecha de olivos de la zona.



La Policía israelí ha anunciado ya la apertura de una investigación sobre lo sucedido. "Tras recibir las imágenes, la Policía ha abierto una investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido también informado para localizar a las víctimas, recoger su declaración e identificar a los sospechosos para que puedan ser llevados ante la justicia", ha indicado la Policía.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha puesto en duda la agresión, calificándola de "presunto ataque" sin "pruebas verificables", según un mensaje difundido en X por su Oficina. Ayer, Netanyahu también calificó de "presunto" ataque el asalto perpetrado por más de 50 colonos contra palestinos que cosechaban aceitunas en el pueblo de Abu Falah, durante el que una fotógrafa estadounidense del Washington Post, Heidi Levine, recibió una paliza y tuvo hoy que ser operada de una mano.

Los hechos fueron documentados en vídeo y foto por otros periodistas y activistas.

Israel no suele arrestar a los colonos (a veces uniformados y en servicio) que agreden o matan a palestinos y casi nunca una investigación termina en una acusación formal, por lo que diversas ONG denuncian un clima de "total impunidad" en Cisjordania ocupada.

Francia exige a Israel que detenga a los colonos

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha condenado la agresión sufrida por el alcalde de Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux, que iba también en el convoy y ha pedido a las autoridades israelíes que detengan a los responsables y los lleven ante la justicia.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, también ha condenado firmemente el ataque.