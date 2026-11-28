Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, han muerto esta noche en un ataque israelí, según ha denunciado la organización humanitaria y ha confirmado el Ejército israelí este sábado.



"Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza", ha denunciado la organización a través de un mensaje compartido en sus redes.

Según la oenegé, sus instalaciones, adyacentes a las del hospital Al Shifa de ciudad de Gaza (norte), estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí.

MSF ha exigido responsabilidades a Israel y ha trasladado sus condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos.