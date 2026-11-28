Israel mata a dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras en un ataque a la ciudad de Gaza
La oenegé denuncia que sus instalaciones estaban claramente señalizadas y que Tel Aviv conocía su ubicación. El Ejército israelí aduce que eran miembros de Hamás. Con estas dos muertes son ya 17 los miembros de MSF fallecidos en Gaza.
Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), ambos vigilantes de seguridad de una de sus clínicas en la Franja de Gaza, han muerto esta noche en un ataque israelí, según ha denunciado la organización humanitaria y ha confirmado el Ejército israelí este sábado.
"Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros, ambos vigilantes, en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas en Gaza esta noche. Se trata de un ataque directo contra MSF, lo que eleva a 17 el número total de compañeros de MSF fallecidos en Gaza", ha denunciado la organización a través de un mensaje compartido en sus redes.
Según la oenegé, sus instalaciones, adyacentes a las del hospital Al Shifa de ciudad de Gaza (norte), estaban claramente señalizadas con los logotipos de MSF y que su ubicación había sido comunicada al Ejército israelí.
MSF ha exigido responsabilidades a Israel y ha trasladado sus condolencias a las familias de los dos trabajadores fallecidos.
Por su parte, el Ejército israelí sostiene que ambos trabajadores eran presuntos miembros de Hamás y que uno de ellos era incluso un comandante de una célula de artillería del brazo armado del grupo islamista.
"Los terroristas fueron eliminados mediante una operación aérea con el fin de neutralizar la amenaza que representaban", dice el Ejército en un comunicado, aunque sin aportar pruebas que sustenten estas afirmaciones.
Pese a la tregua vigente desde hace un año, las fuerzas israelíes siguen atacando diariamente a Gaza. Al menos 1705 personas han muerto por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja. La cifra total de víctimas asciende a casi 75 000 personas.