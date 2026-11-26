El Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris llega a su segunda y anteúltima sesión de semifinales, que tendrá lugar este sábado, 28 de noviembre, en el polideportivo Mendizorrotza de Vitoria-Gasteiz a partir de las 17:00 horas.

Subirán al escenario y se pondrán ante el micrófono Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Maddi Ane Txoperena, Nerea Ibarzabal y Sustrai Colina.

Todavía hay entradas a la venta para poder seguir in situ el recital, que también se podrá ver a través del streaming.

El próximo sábado, una vez haya terminado en Bilbao la tercera y última sesión de semifinales, sabremos qué siete bertsolaris acompañarán a la txapeldun Maialen Lujanbio en la final de Pamplona el 20 de diciembre.

Tras la semifinal de San Sebastián el sábado pasado, destacan en la clasificación Aitor Mendiluze, Joanes Illarregi, Aner Peritz y Julio Soto.