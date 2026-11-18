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Semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria en Donostia
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Bertsolaritza Txapelketako Donostiako finalaurrekoa
Agin Laburu, Aitor Mendiluze, Aner Peritz, Joanes Illarregi, Julio Soto y Saioa Alkaiza actuarán en el Donostia Arena-Illumbe, a partir de las 17:00 horas.
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