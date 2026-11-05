Bertsolaris

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Semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en Gernika-Lumo

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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalaurrekoa Gernika-Lumon

Última actualización

Los bertsolaris Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz y Joanes Illarregi competirán en busca de la final.
Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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