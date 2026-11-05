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Semifinal del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris en Gernika-Lumo
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalaurrekoa Gernika-Lumon
Los bertsolaris Agin Laburu, Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Ane Labaka, Aner Peritz y Joanes Illarregi competirán en busca de la final.
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