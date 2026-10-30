Bertsolarismo
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Semifinal de Eibar

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Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa streaminga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eibarko finalaurrekoa

Última actualización

Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal y Oihana Iguaran cantarán en el polideportivo Ipurua.
Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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