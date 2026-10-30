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Semifinal de Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarko finalaurrekoa
Alaia Martin, Asier Azpiroz, Miren Artetxe, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal y Oihana Iguaran cantarán en el polideportivo Ipurua.
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