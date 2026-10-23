El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria ya está en marcha. El sábado 24 de octubre en el complejo deportivo Plazaola de Larraun-Lekunberri cantarán Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saioa Alkaiza, Xabat Galletebeitia y Xabat Illaregi.