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Semifinal de Larraun-Lekunberri, en directo
Euskaraz irakurri: Larraun-Lekunberriko finalaurrekoa
El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria ya está en marcha. El sábado 24 de octubre en el complejo deportivo Plazaola de Larraun-Lekunberri cantarán Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saioa Alkaiza, Xabat Galletebeitia y Xabat Illaregi.
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