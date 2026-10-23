Bertsolarismo
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Semifinal de Larraun-Lekunberri, en directo

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18:00 - 20:00
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Euskaraz irakurri: Larraun-Lekunberriko finalaurrekoa

Última actualización

El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria ya está en marcha. El sábado 24 de octubre en el complejo deportivo Plazaola de Larraun-Lekunberri cantarán Amets Arzallus, Beñat Gaztelumendi, Gorka Pagonabarraga, Saioa Alkaiza, Xabat Galletebeitia y Xabat Illaregi.
Bertsolaritza Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

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