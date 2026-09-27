CAMPEONATO DE BERTSOLARIS DE EUSKAL HERRIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ane Labaka vence en Lekeitio y se clasifica para la siguiente fase

Con todas las entradas agotadas, los bertsozales han llenado el polideportivo Santi Brouard de Lekeitio. La bertsolari de Lasarte-Oria ha obtenido 681 puntos y cantará en Gernika-Lumo en noviembre. 

Labaka en Lekeitio. Foto: bertsozale.eus

Euskaraz irakurri: Ane Labaka garaile, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako hirugarren saioan

EITB

Última actualización

Ane Labaka se ha impuesto hoy en Lekeitio (Bizkaia), en la tercera eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, por lo que se ha clasificado para la siguiente fase.

Por primera vez desde que comenzó el campeonato, esta tercera jornada se ha desarrollado con todas las entradas vendidas, en un polideportivo Santi Brouard a rebosar. 

Labaka ha obtenido 681 puntos, y cantará en Gernika-Lumo el 7 de noviembre. El resto de bertsolaris tendrán la opción de clasificarse para las semifinales en orden de puntuación.

Así han quedado las puntuaciones de hoy: 

  • Ane Labaka Mayoz____________681
  • Aner Peritz Manterola___________679
  • Maddalen Arzalluz Antia_______677.5
  • Aitor Bizkarra Ruiz_____________676
  • Eneritz Artetxe Eizagirre_________646
  • Aroa Arrizubieta Barredo_________616

Las próximas dos eliminatorias se disputarán el próximo fin de semana en Donapaleu (Baja Navarra) y Tolosa (Gipuzkoa), a partir de las 17:00 horas. 

Lekeitio Campeonato Absoluto de Bertsolaris de Euskal Herria Bertsolaritza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X