Ane Labaka vence en Lekeitio y se clasifica para la siguiente fase

Ane Labaka se ha impuesto hoy en Lekeitio (Bizkaia), en la tercera eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, por lo que se ha clasificado para la siguiente fase.

Por primera vez desde que comenzó el campeonato, esta tercera jornada se ha desarrollado con todas las entradas vendidas, en un polideportivo Santi Brouard a rebosar.

Labaka ha obtenido 681 puntos, y cantará en Gernika-Lumo el 7 de noviembre. El resto de bertsolaris tendrán la opción de clasificarse para las semifinales en orden de puntuación.

Así han quedado las puntuaciones de hoy: