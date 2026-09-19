Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria
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Miren Artetxe se impone en Hazparne y se clasifica directamente para la segunda fase

La bertsolari guipuzcoana ha obtenido 709 puntos en esta primera eliminatoria. Los otros cinco bertsolaris tendrán que esperar a que finalice la primera fase para saber si se han clasificado para semifinales.

Artetxe, en la eliminatoria de hoy. Foto: bertsozale.eus

Euskaraz irakurri: Miren Artetxek irabazi du Hazparnen eta zuzenean sailkatu da txapelketaren bigarren faserako

EITB

Última actualización

El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria ha comenzado este sábado en Hazparne (Lapurdi), donde ha ganado Miren Artetxe, con un total de 709 puntos. La bertsolari de Lasarte-Oria se ha clasificado directamente para la segunda fase del campeonato y cantará en Eibar (Gipuzkoa) el 31 de octubre. 

Los cinco bertsolaris restantes  — Maddi Ane Txoperena, Xabat Galletebeitia, Unai Anda, Peru Abarrategi y Eki Mateo — tendrán que esperar a que finalice la primera fase para saber si se han clasificado o no a las semifinales.

Así han quedado las puntuaciones de hoy:

  • Miren Artetxe Sarasola_____________709
  • Maddi Ane Txoperena Iribarren_____691
  • Xabat Galletebeitia Abaroa ________672
  • Unai Anda Delika__________________636,5
  • Peru Abarrategi Sarrionandia_______631
  • Eki Mateorena Zozaia_____________589,5

La primera fase del campeonato consta de siete eliminatorias en las que se enfrentarán 42 bertsolaris. 17 de ellos pasarán a la segunda fase, las semifinales, a las que se unirán los y las finalistas de 2022.

Campeonato de bertsolaris de Navarra Lapurdi Bertsolaritza

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