Miren Artetxe se impone en Hazparne y se clasifica directamente para la segunda fase
La bertsolari guipuzcoana ha obtenido 709 puntos en esta primera eliminatoria. Los otros cinco bertsolaris tendrán que esperar a que finalice la primera fase para saber si se han clasificado para semifinales.
El Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria ha comenzado este sábado en Hazparne (Lapurdi), donde ha ganado Miren Artetxe, con un total de 709 puntos. La bertsolari de Lasarte-Oria se ha clasificado directamente para la segunda fase del campeonato y cantará en Eibar (Gipuzkoa) el 31 de octubre.
Los cinco bertsolaris restantes — Maddi Ane Txoperena, Xabat Galletebeitia, Unai Anda, Peru Abarrategi y Eki Mateo — tendrán que esperar a que finalice la primera fase para saber si se han clasificado o no a las semifinales.
Así han quedado las puntuaciones de hoy:
La primera fase del campeonato consta de siete eliminatorias en las que se enfrentarán 42 bertsolaris. 17 de ellos pasarán a la segunda fase, las semifinales, a las que se unirán los y las finalistas de 2022.