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Campeonato de Bertsolaris de Álava

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arabako Bertsolari Txapelketa

Última actualización

Iñaki Viñaspre, Martín Abarrategi, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Maddi Agirre y Peru Abarrategi se enfrentarán en la final. A partir de las 16:45, en directo.
Bertsolaritza Araba-Álava Bertsolaritza

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Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
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