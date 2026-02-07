Aroa Arrizubieta gana la primera cita del Campeonato de Bertsolaris de Álava en Oyón
La bertsolari gasteiztarra ha conseguido el pase directo a las semifinales. Laudio acogerá la siguiente jornada del Campeonato de Álava, el próximo 15 de febrero.
Este sábado ha arrancado el Campeonato de Bertsolaris de Álava y la gasteiztarra Aroa Arrizubieta Barredo se ha impuesto en el primer duelo disputado en Oyón, lo que le ha valido un pase directo a las semifinales.
Dieciocho bertsolaris han iniciado la primera fase del Campeonato de 2026. Seis bertsolaris han cantado esta tarde en la Sala Bazterra de Oion, que presentaba un lleno total.
Tras realizar todos los ejercicios, Aroa Arrizubieta ha sido la que más puntos ha obtenido: 269.
Así han quedado las puntuaciones:
Aroa Arrizubieta: 269 puntos
Martin Abarrategi : 256 puntos
Iñaki Viñaspre: 249 puntos
Sabin Abarrategi: 243,5 puntos
Unai Anda : 238,5 puntos
Felipe Zelaieta: 222,5 puntos
La siguiente cita será el 15 de febrero en el Casino de Llodio, a partir de las 17:30 horas.
Te puede interesar
Llega el Campeonato de Álava de Bertsolaris
La XVII edición del campeonato de Álava comenzará este sábado en Oion, en una sesión en la que participarán Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda.
Maddi Ane Txoperena dedica su último bertso a todas las personas que han posibilitado que sobreviva el euskera
En su bertso tras hacerse con la txapela, Txoperena ha recordado a quienes se alzaron frente a aquellos que trataron de oponerse al euskera, haciendo alusión a la película Bizkarsoro.
Maddi Ane Txoperena gana Xilaba, el Campeonato de Bertsolaris de Iparralde
Maddalen Arzallus ha quedado en segunda posición. Cinco de los finalistas participarán en en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria de 2026.
Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba
Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)
El 7 de febrero arranca el Campeonato de Bertsolaris de Álava, con 18 bertsolaris
Para hacerse con los seis billetes para la final, que se disputará el 28 de marzo, los bertsolaris alaveses competirán en dos fases, con un total de cinco eliminatorias y una final.
Completado el sexteto que disputará la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba
Maddi Ane Txoperena se ha llevado el pase a la final junto a Aitor Servier e Irantzu Idoate. La final será el 31 de enero, en Donibane Lohitzune.
Miren Artetxe gana la primera semifinal del Campeonato de Bertsolaris Xilaba y pasa directamente a la final
Maddalen Arzallus ha quedado segunda en Baigorri. La segunda seminifinal será el próximo sábado en Bardoze, tras la que se desvelará qué bertsolaris cantarán en la final del 31 de enero den Donibane Lohizune (San Juan de Luz).
Fallece el bertsolari Patxi Etxeberria a los 95 años
El bertsolari oriotarra ha actuado durante casi 60 años de escenario en escenario y de plaza en plaza.
Aitor Etxebarriazarraga, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia
El bertsolari de Gernika ha protagonizado el duelo final junto con Onintza Enbeita, quien se ha clasificado en segunda posición con medio punto menos que el ganador (1163 puntos para Etxebarriazarraga y 1162,5 puntos para Enbeita).