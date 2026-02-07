BERTSOLARITZA

Aroa Arrizubieta gana la primera cita del Campeonato de Bertsolaris de Álava en Oyón

La bertsolari gasteiztarra ha conseguido el pase directo a las semifinales. Laudio acogerá la siguiente jornada del Campeonato de Álava, el próximo 15 de febrero.

Aroa Arrizubieta Arabakoa bertsolari txapelketa

Aroa Arrizubieta hoy en Oyón. Foto: Bertsozale elkartea

Euskaraz irakurri: Aroa Arrizubietak irabazi du Arabako Bertsolari Txapelketako Oiongo saioa
author image

EITB

Última actualización

Este sábado ha arrancado el Campeonato de Bertsolaris de Álava y la gasteiztarra Aroa Arrizubieta Barredo se ha impuesto en el primer duelo disputado en Oyón, lo que le ha valido un pase directo a las semifinales.

Dieciocho bertsolaris han iniciado la primera fase del Campeonato de 2026. Seis bertsolaris han cantado esta tarde en la Sala Bazterra de Oion, que presentaba un lleno total.

Tras realizar todos los ejercicios, Aroa Arrizubieta ha sido la que más puntos ha obtenido: 269. 

Así han quedado las puntuaciones:

Aroa Arrizubieta: 269 puntos

Martin Abarrategi : 256 puntos

Iñaki Viñaspre: 249 puntos

Sabin Abarrategi: 243,5 puntos

Unai Anda : 238,5 puntos

Felipe Zelaieta: 222,5 puntos

La siguiente cita será el 15 de febrero en el Casino de Llodio, a partir de las 17:30 horas.

Vitoria-Gasteiz Bertsolaritza Oyón-Oion Araba-Álava

