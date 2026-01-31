Maddi Ane Txoperena dedica su último bertso a todas las personas que han posibilitado que sobreviva el euskera
En su bertso tras hacerse con la txapela, Txoperena ha recordado a quienes se alzaron frente a aquellos que trataron de oponerse al euskera, haciendo alusión a la película Bizkarsoro.
