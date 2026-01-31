Campeonato de xilaba
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maddi Ane Txoperena dedica su último bertso a todas las personas que han posibilitado que sobreviva el euskera

Euskarak biziraun dezan lan egin duten guztie eskaini die azken agurra Maddi Ane Txoperenak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskarak biziraun dezan lan egin duten guztie eskaini die azken agurra Maddi Ane Txoperenak
author image

EITB

Última actualización

En su bertso tras hacerse con la txapela, Txoperena ha recordado a quienes se alzaron frente a aquellos que trataron de oponerse al euskera, haciendo alusión a la película Bizkarsoro.

Bertsolaritza Euskera Bertsolaritza Xilaba

Te puede interesar

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba

Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)

Cargar más
Publicidad
X