Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)